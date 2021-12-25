Более 100 представителей различных сфер деятельности Ингушетии удостоены наград

«В уходящем году наши усилия были сосредоточены на достижении национальных целей развития, обозначенных в майском указе 2018 года Президента страны. В 2021 году было предусмотрено более 80 мероприятий, направленных на улучшение в социально-экономической сфере, с общим бюджетом 11,8 млрд рублей. Безусловно, в эти успехи республики весомый вклад внесли все вы и ваши коллеги в трудовых коллективах. Искренне поздравляю тех, чьи выдающиеся достижения в профессии, в общественной деятельности заслужили высокую оценку», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Первым из награждаемых стал Джабраил Боков, ветеран органов внутренних дел, участник боевых действий в Афганистане. Указом Президента России он награжден медалью ордена «За Заслуги перед Отечеством» II степени.

Боков — один из сотен ингушских военных, проявивших стойкость и мужество, с достоинством и честью выполнивших свой воинский и интернациональный долг. В последующем он многие годы трудился на поприще борьбы за правопорядок. На сегодняшний день является членом правления Ингушского регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Самой юной участницей церемонии стала 18-летняя Сабина Эсиева, учащаяся гуманитарного колледжа. Указом Президента Владимира Путина она награждена медалью «За спасение погибавших». В марте текущего года девочка заметила пожар, произошедший в частном доме в сельском поселении Плиево. Она забежала в задымленный дом, чтобы вывести оставшихся одних детей. Дом, несмотря на помощь, оказанную соседями и сотрудниками МЧС, сгорел дотла.

Значительное место в экономике республики занимает сельскохозяйственное производство, поэтому среди награждаемых всегда немало представителей этой важнейшей отрасли. Указом Президента России почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено Ахмету Цороеву, агроному ГУП «Магас», кандидату сельскохозяйственных наук, автору ряда работ, ветерану отрасли.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено семерым медицинским работникам. Среди награжденных Зарета Гатагажева — врач республиканской клинической больницы имени Ахушкова, кандидат медицинских наук, автор более 100 научных статей. Она внесла весомый вклад в снижение детской смертности, успешно совмещает практическую лечебную деятельность с преподавательской, заведует кафедрой в университете, постоянно улучшает качество медицинской помощи, внедряет инновационные методы лечения.

Орденом «За заслуги» отмечены: председатель Арбитражного суда Ингушетии Исса Газдиев, вице-премьеры республики Магомед Евлоев и Олег Фурсов, депутат Народного собрания Мухажир Евлоев, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Мухарбек Барахоев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Борис Чернышов.

На церемонии немало жителей Ингушетии стали обладателями почетных званий: учитель средней общеобразовательной школы номер два города Сунжа Лидия Хамхоева стала заслуженным учителем Ингушетии, а тренер-преподаватель республиканской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо Магомед-Басир Оздоев — заслуженным работником физической культуры республики.

Звание «Заслуженный экономист Республики Ингушетия» было присвоено 12 жителям региона, а «Заслуженный юрист Республики Ингушетия» — получили трое.

Почетной грамоты Ингушетии удостоены более 30 работников различных сфер деятельности.