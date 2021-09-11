Более 110 юных спортсменов принимают участие в турнире по самбо на кубок Главы Ингушетии

Соревнования проходят во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в городе Назрани. Торжественное открытие спортивного мероприятия посетил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Поприветствовав участников и гостей соревнований, он выразил уверенность, что турнир будет способствовать популяризации в регионе боевого самбо и привлечению населения к активному образу жизни.

«Самбо — это признанный на международной арене вид спорта, созданный в России, соединивший в себе лучшие достижения в области боевых искусств. Становление нашей республики невозможно представить без развития спорта и физической культуры. Поэтому мы продолжаем развитие спортивной инфраструктуры, создаем комфортные условия для спортсменов и тренеров. Органы власти всех уровней прилагают усилия к тому, чтобы как можно больше людей сделали свой выбор в пользу спорта», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта сообщил, что уже до нового года в Горском кадетском корпусе имени Абдулы Цароева откроется новый бассейн, куда смогут приезжать спортсмены из других регионов для тренировок по профессиональному плаванию. Он отметил, что власти региона заинтересованы в развитии этого вида спорта.

«Сегодня, несмотря на возраст, дух состязаний должен быть профессиональным. Но в то же время после турнира вы должны оставаться дружными, укрепляя братство самбо. Желаю высоких спортивных достижений и побед. Пусть выиграют сильнейшие», — пожелал Калиматов.

Он вручил благодарность Главы республики за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетний добросовестный труд мастеру спорта России международного класса, чемпиону мира и старшему тренеру сборной команды страны по самбо Евгению Насырову.

В свою очередь Насыров вручил благодарность Калиматову за заслуги и вклад в развитие самбо.

Отметим, что Ингушетия в последние годы стала местом проведения крупных спортивных мероприятий международного и российского уровня. Значимыми событиями в спортивной жизни являются ставшие традиционными Всероссийский турнир по дзюдо памяти двукратного чемпиона СССР, бронзового призера чемпионата Европы по дзюдо Магомеда Парчиева, чемпионат СКФО по боксу памяти Героя России, генерал-майора авиации Сулумбека Осканова и другие.