АПК

Более 127 млн рублей получит Ингушетия на поддержку сельхозпроизводителей

0

Ряд субъектов федерации до конца 2022 года получит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

На эти цели 22 регионам выделено 899 млн рублей, из них 127116,2 тыс. рублей — Ингушетии, сообщается на сайте кабинета министров.

Решение позволит дополнительно поддержать аграриев. В частности, им компенсируют часть затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на ее страхование.

Всего труженикам АПК в 2022 году из федерального бюджета выделено более 32,8 млрд рублей. Работа ведется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юные таланты Ингушетии представят республику на фестивалях в Железноводске
Ингушетия направит 378 млн руб. на строительство четырех объектов здравоохранения
В селе Новый Редант Ингушетии прошел час ингушской поэзии для школьников
В детском реабилитационном центре Ингушетии прошел праздничный концерт
В школах Ингушетии краеведческий музей проводит выставки о быте предков
В Карабулаке Ингушетии школьникам рассказали о разрушительном действии наркотиков
Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход ремонта в сельских домах культуры
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием президента адвокатской палаты региона
В Ингушетии ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром
Школьница из Ингушетии стала призером международной премии Росприроднадзора
Три года в колонии-поселении проведет житель Ингушетии за хранение пистолета

Главное

Яндекс.Метрика

 