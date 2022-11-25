Более 127 млн рублей получит Ингушетия на поддержку сельхозпроизводителей
Ряд субъектов федерации до конца 2022 года получит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
На эти цели 22 регионам выделено 899 млн рублей, из них 127116,2 тыс. рублей — Ингушетии, сообщается на сайте кабинета министров.
Решение позволит дополнительно поддержать аграриев. В частности, им компенсируют часть затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на ее страхование.
Всего труженикам АПК в 2022 году из федерального бюджета выделено более 32,8 млрд рублей. Работа ведется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.