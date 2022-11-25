Более 127 млн рублей получит Ингушетия на поддержку сельхозпроизводителей

На эти цели 22 регионам выделено 899 млн рублей, из них 127116,2 тыс. рублей — Ингушетии, сообщается на сайте кабинета министров.

Решение позволит дополнительно поддержать аграриев. В частности, им компенсируют часть затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на ее страхование.

Всего труженикам АПК в 2022 году из федерального бюджета выделено более 32,8 млрд рублей. Работа ведется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.