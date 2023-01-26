Более 2 млрд рублей направят в Ингушетии на строительство 10 школ в 2023 году

Как сообщил министр строительства республики Микаил Балахоев на встрече с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым, в рамках нацпроекта «Демография» выделено 664,2 млн рублей для социального обслуживания дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном в городе Сунжа и сельском поселении Барсуки (переходящий на 2024 год).

140, 4 млн рублей выделено на строительство больницы в селе Кантышево, на благоустройство 25 общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» — 138,2 млн руб.

На строительство станции очистки воды, модернизацию Альтиевского водозабора выделено 246,1 млн руб. По линии министерства культуры планируется строительство ДК, капремонт музея изобразительных искусств в городе Карабулаке и дома культуры в селе Инарки.

Балахоев отметил, что контрактацию по всем объектам планируется завершить до 1 апреля текущего года.

Калиматов указал, что каждый из перечисленных объектов должен быть сдан своевременно, при этом работы должны быть выполнены качественно. «Это важная задача для нас и надо подойти к ней максимально ответственно», — цитирует Главы региона его пресс-служба.