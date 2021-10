Более 20 текстов ингушского фольклора вошли в сборник «Легенды Кавказа» на английском языке

Как сообщил газете «Ингушетия» директор научной библиотеки Ингушского госуниверситета Адам Мальсагов, в учреждение культуры поступила книга английского исследователя Дэвида Ханта «Легенды Кавказа» (Hunt, David. Legends of the Caucasus. — London: Sagi Books, 2012).

По его словам, Дэвид Хант, награжденный премией Макдауэлла фольклорного общества Британии, многие годы занимался сбором и переводом фольклора народов Кавказа. Изданная им в 2012 году в Лондоне книга представляет собой сборник, включающий в себя 101 произведение устной словесности 14 кавказских этносов. Для переводов Хант использовал тексты, записанные исследователями, работавшими в Российской империи и Советском Союзе с середины XIX века до середины XX века.

Кавказ имеет чрезвычайно богатую фольклорную традицию, которая включает мифы, легенды, предания, волшебные сказки, пословицы и поговорки. Хант ставил перед собой цель познакомить с этими сокровищами народного творчества англоязычных читателей, почти не знакомых с этим регионом.

«Почти в каждом из 12 разделов книги «Легенды Кавказа» представлены произведения народного творчества ингушей — это такие хорошо известные предания и сказки, как «Ров хромого Темура» (The Ditch of Temir the Lame), «Лом Эдалби» (Lom Edalbi), «Ча и Чербаж» (Cha and Cherbazh), «Сестра семи братьев» (The Sister of Seven Brothers) и другие. Всего в сборник включено 24 текста ингушского фольклора», — сказал Мальсагов.

Он отметил, что книга «Легенды Кавказа» безвозмездно передана библиотеке университета Русланом Алмазовым. Помимо этого научная библиотека госуниверситета получила от дарителя копии документов и автографов 1920-1960-х годов из семейного архива, связанные с жизнью и деятельностью его отца, прокурора Али Алмазова.