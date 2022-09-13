Более 45 км ЛЭП подготовлено к зиме энергетиками в Ингушетии

Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты в том числе заменили 24,5 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), который позволяет значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Еще один плюс такого провода — снижение затрат на эксплуатацию и риска поражения электрическим током при обслуживании и ремонте. В перечне выполненных работ также замена 503 аварийных опор и 603 поврежденных и устаревших изоляторов на новые.

В числе наиболее значимых реализованных проектов — капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи «Назрань-2 — Кантышево». Энергообъект напряжением 35 кВ и протяженностью порядка 13 км обеспечивает электроснабжение сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района. Здесь в совокупности проживают порядка 21 тысячи человек и расположено 14 социально значимых учреждений. Чтобы обеспечить надежное функционирование воздушной линии, энергетики заменили 11 опор, 9,6 км ветхого провода, а также 224 изолятора, выработавших свой ресурс.

Важной частью подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 гг. стал капитальный ремонт воздушной линии 35 кВ «Старая-Водонасосная». Энергообъект протяженностью более 11 км является резервным в случае технологических нарушений для части города Назрани, сельских поселений Барсуки и Гази-юрт. Специалисты службы технической эксплуатации и организации ремонтов заменили на ЛЭП 3 опоры, а также 4,5 км ветхого провода.

Обязательное условие устойчивой работы линий электропередачи — расчистка охранной зоны от древесно-кустарниковой растительности. При годовом плане в 32,56 га уже расчищено 34,16 га трасс воздушных линий.

«Управление ремонтной деятельностью — участок постоянного контроля и повышенной ответственности. Успешная реализация кампании равно надежное электроснабжения жителей и стабильное функционирование социально значимых и системообразующих предприятий региона, что особенно важно в наступающий период холодов», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 138,5 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 145 % (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.