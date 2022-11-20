Более 5,5 тыс. детей привито в Ингушетии за последние две недели

Вместе с руководителем управления Роспотребнадзора по региону Борисом Комурзоевым, министром здравоохранения Магомедбаширом Балаевым вице-премьер ознакомилась с ходом проведения вакцинации и ревакцинации от инфекционных заболеваний, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, проверила условия проведения и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, места хранения вакцин, наличие сертификатов качества на препараты, сведений о производителе.

В указанный Национальный календарь входит и 3-этапная вакцинация от полиомиелита. Она проводится в 3 месяца, 4,5 и в 6 месяцев. Ревакцинация — в 18 месяцев, в 20 месяцев и в 6 лет.

Детей в медорганизациях прививают инактиварованными (неживыми) «Полимилексом» и «Пентаксимом», вторая защищает от пяти заболеваний — дифтерии, полиомиелита, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции.

Проверяющие убедились, что процесс работы в прививочных кабинетах налажен на должном уровне, прививки на складах хранятся с полным соблюдением температурного режима и требований СанПиНа.

Бокова отметила, что улучшилась дисциплина по поводу иммунизации детей среди родителей. «Нам удалось довести до сознания наших жителей, что вакцинация является необходимой мерой, которая является залогом здоровья наших детей», — отметила вице-премьер.

В свою очередь, Комурзоев обратил внимание на то, что цель вакцинации, как предотвратить развитие инфекционного заболевания или ослабить его проявление. Ревакцинация же представляет собой процедуру, которая ориентируется на поддержание иммунитета, сложившегося в связи с предыдущими прививками.

«Мы ежедневно отслеживаем холодовую цепь, начиная от минуты поставки в республику вакцины, вплоть до амбулаторного звена. Вакцина эта неживая, безвредная. За последние две недели детям сделано более 5 700 прививок, осложнения не наблюдались, не считая единичных случаев реакций, временных покраснений на месте укола. Нужно понимать, что все эти заболевания не проходят для детей бесследно, поэтому родителям нужно защитить их, единственный путь в этом случае — прививка», — обратился к жителям региона руководитель регионального управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.