Благотворительность

Более 56 млн собрали для жителей Палестины в Ингушетии

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В республике за девять дней собрали свыше 56 млн рублей пострадавшим в конфликте с Израилем жителям Палестины, сообщили газете «Ингушетия» в благотворительных фондах «Тешам» и «КДЛ».

«Ежедневно на пункт сбора помощи приходило около 3 тыс. человек, это жертвователи и волонтеры, представители государственных организаций и бизнеса, взрослые, дети и пожилые. Разных возрастов и социального статуса», — рассказал собеседник.

По его словам, сегодня завершающий день и подведение итогов всенародного сбора.

«Предварительно можно сказать, что эта акция была одной из самых масштабных в истории Ингушетии», — добавил представитель фондов.

Напомним, что акция продлится до 23 числа включительно и по необходимости будет продлена. В перечень необходимой гуманитарной помощи входят непортящиеся продукты питания, средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.

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