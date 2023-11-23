Более 56 млн собрали для жителей Палестины в Ингушетии

«Ежедневно на пункт сбора помощи приходило около 3 тыс. человек, это жертвователи и волонтеры, представители государственных организаций и бизнеса, взрослые, дети и пожилые. Разных возрастов и социального статуса», — рассказал собеседник.

По его словам, сегодня завершающий день и подведение итогов всенародного сбора.

«Предварительно можно сказать, что эта акция была одной из самых масштабных в истории Ингушетии», — добавил представитель фондов.

Напомним, что акция продлится до 23 числа включительно и по необходимости будет продлена. В перечень необходимой гуманитарной помощи входят непортящиеся продукты питания, средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.