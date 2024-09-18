Ингушетия присоединилась к общероссийской акции помощи бездомным животным 

Ингушетия присоединилась к ежегодной общероссийской акции «Лучший друг», приуроченной к Всемирному дню бездомных животных.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, это мероприятие считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бродячих животных.
Так, в Доме культуры сельского поселения Али-Юрт к акации присоединился заведующая филиалом Мадина Ганижева, весь коллектив учреждения, в том числе и воспитанники.
Отмечается, что участники богоугодного мероприятия купили корм для животных и лекарства.
Во время акции сотрудники напомнили жителям о проблеме ответственного отношения к животным и о необходимости принимать активное участие в их судьбе.