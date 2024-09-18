Ингушетия присоединилась к общероссийской акции помощи бездомным животным 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, это мероприятие считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бродячих животных.

Так, в Доме культуры сельского поселения Али-Юрт к акации присоединился заведующая филиалом Мадина Ганижева, весь коллектив учреждения, в том числе и воспитанники.

Отмечается, что участники богоугодного мероприятия купили корм для животных и лекарства.

Во время акции сотрудники напомнили жителям о проблеме ответственного отношения к животным и о необходимости принимать активное участие в их судьбе.