Молодёжная политика

Более 60 социальных проектов Ингушетии поддержано в рамках молодежных грантовых конкурсов

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Во время своего выступления перед депутатским корпусом в Магасе премьер Владимир Сластенин рассказал о достижениях региона в сфере развития молодежной политики и мерах поддержки инициативных ребят, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Проведено свыше 80 мероприятий с охватом 30 тысяч человек, направленных на реализацию молодежной политики, включая развитие добровольчества, профилактику негативных проявлений в молодежной среде (наркомания, экстремизм, ДТП), укрепление семейных ценностей, развитие студенчества и другое», — сказал премьер.

Как отметил Сластенин, в декабре прошлого года проведен Международный молодежный форум «Таргим-2021», участниками которого стали 150 участников из различных регионов России и стран зарубежья.

Всего за последние два года в рамках молодежных грантовых конкурсов среди физических лиц и некоммерческих организаций поддержано свыше 60 социальных проектов республики на общую сумму 30 млн рублей.

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