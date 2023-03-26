Более 90 мешков мусора собрали участника субботника в самом молодом городе Ингушетии
Более 90 мешков мусора собрано во время субботника в городе Сунжа, при очистке 1,5 км береговой линии пруда.
В масштабной экологической акции приняли участие мэр города Аслан Умаров, сотрудники администрации муниципалитета и подведомственных организаций, а также коллектив ансамбля народного танца «Сунжа», руководители и учащиеся школ, колледжей.
«Общими усилиями собравшихся проведены работы по расчистке территории вокруг пруда, обновлено лакокрасочное покрытие металлических ограждений круга, побелены деревья вдоль улицы Бембулата Богатырева, очищена территория городского кладбища», — отметили в пресс-службе мэрии.
Администрация города поблагодарила всех, кто не остался в стороне и принял участие в субботнике.