Экология

Более 90 мешков мусора собрали участника субботника в самом молодом городе Ингушетии

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Более 90 мешков мусора собрано во время субботника в городе Сунжа, при очистке 1,5 км береговой линии пруда.

В масштабной экологической акции приняли участие мэр города Аслан Умаров, сотрудники администрации муниципалитета и подведомственных организаций, а также коллектив ансамбля народного танца «Сунжа», руководители и учащиеся школ, колледжей.

«Общими усилиями собравшихся проведены работы по расчистке территории вокруг пруда, обновлено лакокрасочное покрытие металлических ограждений круга, побелены деревья вдоль улицы Бембулата Богатырева, очищена территория городского кладбища», — отметили в пресс-службе мэрии.

Администрация города поблагодарила всех, кто не остался в стороне и принял участие в субботнике.

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