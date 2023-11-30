Вольная борьба

Борец из Ингушетии стал победителем всероссийских соревнований в Нальчике

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Спортсмен клуба «Вольник» Ибрагим Баймурзиев одержал победу на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе, которые прошли в Нальчике, сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики.

«Спортсмен боролся в весовой категории до 57 кг. На пути к золоту борец провел пять схваток. В финале выиграл с явным преимуществом со счетом 4:0 на «туше» у соперника из Кабардино-Балкарии», — рассказал собеседник.

По его словам, соревнования посвятили памяти подполковника Магомеда Дзахмишева, который погиб в 2010 году при исполнении служебного долга.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около 100 борцов возрастом до 24 лет из 11 регионов страны.

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