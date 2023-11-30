Борец из Ингушетии стал победителем всероссийских соревнований в Нальчике

«Спортсмен боролся в весовой категории до 57 кг. На пути к золоту борец провел пять схваток. В финале выиграл с явным преимуществом со счетом 4:0 на «туше» у соперника из Кабардино-Балкарии», — рассказал собеседник.

По его словам, соревнования посвятили памяти подполковника Магомеда Дзахмишева, который погиб в 2010 году при исполнении служебного долга.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около 100 борцов возрастом до 24 лет из 11 регионов страны.