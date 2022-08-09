Культура

Центр театра, кино и креативных индустрий Магаса приглашает школьников в различные кружки

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В Центре театра, кино и креативных индустрий Магаса ведется набор в различные кружки, сообщили газете «Ингушетия» в столичном учреждении культуры.

Детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет приглашают на занятия в театральный и художественный кружки, кружки кино и анимационных мультфильмов, хореографический и вокальный кружки. Здесь также можно научиться игре на фортепиано и национальной гармошке, освоить гончарное дело.

Адрес: г. Магас, ул. Озиева, 1. Телефон для справок: 8(8734) 55-15-42.

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