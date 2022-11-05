Депутаты не приняли отставку главы Сунженского района Ингушетии Дзейтова

«Состоялось 47-ое внеочередное заседание Сунженского районного совета депутатов четвертого созыва. Повестка дня: «О прекращении полномочий Дзейтова Магомета, главы Сунженского муниципального района, в связи с его выходом в отставку по собственному желанию», «О возложении временное исполнение обязанностей главы администрации Сунженского муниципального района», — сказано в протоколе заседания райсовета, опубликованном на сайте местной администрации.

В документе отмечается, что из фактического числа депутатов (18) на заседании присутствовали 14, по разным причинам отсутствовали четверо. В своих высказываниях по существу вопроса большинство членов совета охарактеризовало деятельность главы района Дзейтова положительно. Учитывая, что до конца срока полномочий осталось 10 месяцев, в 2023 году состоятся выборы в органы местного самоуправления, все присутствовавшие депутаты посчитали преждевременным удовлетворить его заявление об отставке по собственному желанию.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в конце октября 2019 года путем голосования на должность главы администрации Сунженского района переизбран Магомет Дзейтов, руководивший муниципалитетом с конца сентября 2018 года. Его кандидатуру райсовет поддержал единогласно.

Дзейтов 1956 года рождения. В 1991 году он окончил экономический факультет по специальности «Бухгалтерский учет» Чечено-Ингушского государственного университета имени Толстого. Дзейтов имеет ряд наград и почетных грамот, в том числе почетная грамота правительства республики за хорошие показатели в служебной деятельности, личную дисциплинированность, а также добросовестное отношение к исполнению своих служебных обязанностей.

До избрания на пост руководителя района в сентябре 2018 года он занимал должность главы Сунженского лесопожарного центра.