В Сунже Ингушетии на «штрафстоянку» помещены две бродячие коровы

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, собственникам животных необходимо позвонить по указанному номеру телефона, чтобы решить все вопросы и забрать скот: 8(962)644-19-44.

В мэрии города напомнили о том, что свободный выпас и присутствие сельскохозяйственных животных на городских улицах создают риск для участников движения и могут спровоцировать аварийные ситуации.