Судебного пристава в Ингушетии осудят за поддельные протоколы ради показателей 

По версии следствия, в июне 2021 года и декабре 2023 года пристав, чтобы улучшить личные показатели работы, умышленно составил на двух жителей Джейрахского района протоколы об административных правонарушениях.

Граждан обвинили в неисполнении законного требования судебного пристава прекратить действия, нарушающие правила поведения в суде. На самом деле эти люди никаких правонарушений не совершали, но были незаконно привлечены к ответственности.

Уголовное дело прокуратурой горного района республики передано в суд для рассмотрения по существу.