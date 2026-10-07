Премьера спектакля по пьесе Микаэла Базоркина состоится в Ингушетии

Постановка создана по пьесе художественного руководителя театра и драматурга Микаэла Базоркина. Несмотря на сказочную форму, спектакль рассчитан на взрослого зрителя и предлагает обратиться к темам, которые связаны с современным обществом и повседневной жизнью.

В основе постановки — переплетение реального и инфернального миров. Они существуют не только параллельно, но и вступают в противостояние, одновременно дополняя друг друга. Через это взаимодействие автор раскрывает социальную проблематику, затрагивая вопросы сохранения адата и семейных ценностей.

Отдельное внимание в спектакле уделено изменениям, происходящим в ингушском обществе, в том числе ослаблению традиционных устоев и разрушению института семьи. В постановке эти процессы рассматриваются также через тему влияния демонических сил.

Премьера состоится по адресу: Назрань, улица Тутаевой, 44. Начало мероприятия запланировано на 16 часов. Покупка билетов доступна по ссылке. При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться по телефону: 8 (963) 398-98-02.