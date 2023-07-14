Диализный центр для нефрологических пациентов откроют в Ингушетии

«Жителям муниципалитета больше не придется ездить за гемодиализом в Назрань или Магас. Открытие запланировано в августе. Третий филиал расположится в городе Малгобеке, на улице Маяковского, 5», — сказано в пресс-релизе.

По информации представителя филиала, это позволит пациентам из отдалённых населённых пунктов получать качественные медицинские услуги, не выезжая из своего района. Лечение будет оказываться бесплатно, по медицинскому страхованию.

По его словам, филиалы Ингушетии — одни из самых сильных и наиболее эффективных, где постоянное лечение проходят порядка 130-140 больных. Почки у них не работают длительное время, поэтому выход либо в пересадке, либо в хроническом гемодиализе.

Также для проведения острого гемодиализа и высокоэффективных процедур плазмафереза, который очищает кровь, позволяя избавить организм от накопившихся или выделяющихся токсинов, будут приобретены специальные аппараты, в том числе аппараты мультифильтрата, которых до сих пор в республике нет. Для этой работы будут привлекаться специалисты из Байкальской медицинской компании.

На текущий момент по поставке этих аппаратов ведется работа. Они будут установлены в перинатальном центре и Ингушской республиканской клинической больнице по степени нуждаемости.

Помимо самого центра, региональный Минздрав планирует на базе Назрановской районной больницы открыть нефрологическое отделение на 10 коек.

«В социальной сфере, в том числе в медицине, должны использоваться все возможности. И, конечно, мы ведем переговоры с компаниями, работающими в различных областях. Открытие этого центра — пример партнерства, показывающий, что частные инвестиции уже могут приходить в систему оказания медицинской помощи и на равных конкурировать с государственными больницами», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Сотрудничество с Байкальской компанией в Ингушетии началось в 2014 году. На сегодня центры гемодиализа находятся в Магасе и Назрани (на базе ИРКБ).

За 6 лет компания создала высокотехнологичные региональные диализные центры практически во всех федеральных округах России, в которых успешно решает основную свою задачу — удовлетворение потребности людей в заместительной почечной терапии.