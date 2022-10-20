Прокуратура

Директора «Зеленхоза» оштрафовали на 1,4 млн руб. за нарушения в сфере закупок в Ингушетии

0

Руководитель муниципального учреждения «Зеленхоз города Магас» признан виновным в нарушениях требований федерального законодательства о контрактной системе по 28 административным делам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что «Зеленхоз» в 2021 и первом полугодии 2022 года заключил 28 договоров на поставку товаров и выполнения работ для муниципальных нужд без конкурентных способов определения поставщиков. В связи с этим субъекты предпринимательства лишились возможности участвовать в торгах», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его информации, по результатам проверки прокуратура завела на директора предприятия 28 дел об административных правонарушениях.

На основании указанных материалов региональное управление ФАС назначило ему штраф на общую сумму 1,4 млн рублей — в размере 50 тыс. руб. по каждому нарушению.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне ЗВО в Рязанской области
В Ингушетии создан оперативный штаб после введения в республике режима базовой готовности
На жителя Ингушетии заведено дело за врезку в нефтепровод
В Ингушетии впервые состоялся региональный чемпионат по баскетболу
Угнавший «Мерседес» с помощью эвакуатора житель Ингушетии получил условный срок
Путин наградил советника Главы Ингушетии Иссу Костоева орденом «Дружбы»
Юные жители Ингушетии могут принять участие в фестивале творчества «Имена России»
80 тыс. человек в Ингушетии не имеют постоянной работы
На ярмарке в Ингушетии предложено более 1,5 тыс. рабочих мест
В Национальную библиотеку Ингушетии поступил новый сборник стихов Микаила Сапралиева
В селе Новый Редант Ингушетии прошел исторический час к 100-летию философа Зиновьева

Главное

Яндекс.Метрика

 