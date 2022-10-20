Директора «Зеленхоза» оштрафовали на 1,4 млн руб. за нарушения в сфере закупок в Ингушетии

«Установлено, что «Зеленхоз» в 2021 и первом полугодии 2022 года заключил 28 договоров на поставку товаров и выполнения работ для муниципальных нужд без конкурентных способов определения поставщиков. В связи с этим субъекты предпринимательства лишились возможности участвовать в торгах», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его информации, по результатам проверки прокуратура завела на директора предприятия 28 дел об административных правонарушениях.

На основании указанных материалов региональное управление ФАС назначило ему штраф на общую сумму 1,4 млн рублей — в размере 50 тыс. руб. по каждому нарушению.