Для обеспечения водой жителей села Плиево Ингушетии правительством выделено более 5 млн руб.

На заседании в Магасе под руководством премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина, министр энергетики и ЖКХ Ахмет Лолохоев сообщил, что в соседнем с Плиево сельском поселении Барсуки в районе новой школы будет установлен мини-каптажный колодец.

«Он будет перекачивать воду в накопительные резервуары, находящиеся в Плиево. Такое решение в условиях 90% ветхости трубопровода протяженностью от водозаборов «Альтиево-Плиево» и «Магас-Плиево» до конечной точки, поможет обеспечить все население этого села нужным дебетом воды», — пояснил министр.

Он отметил, что для выполнения указанных работ, которые планируется завершить до конца текущего месяца, из резервного фонда правительства республики в минувшую пятницу Минэнерго выделены более 5 млн руб.

Сластен призвал приложить максимальные усилия и завершить озвученные мероприятия в кратчайшее время. «Сейчас самый разгар лета и в условиях отсутствия воды дорог каждый час, поэтому прошу решить вопрос как можно быстрее», — подчеркнул премьер-министр.

Лолохоев также отметил, что помимо Малгобекского района и Плиево, неудовлетворительным водоснабжение остается в районе новостроек Назрани. Так, в Альтиевском административном округе сейчас без воды остаются порядка 20 улиц в силу ветхости трубопроводных линий. Разводящие сети не выдерживают давления воды. Вода не поступает и в верхнюю часть сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района. Аналогичная ситуация в городе Сунжа.

«Для доставки питьевой воды жителям этих проблемных районов, мы ежедневно привлекаем дополнительную водовозную технику», — сказал руководитель Минэнерго республики.