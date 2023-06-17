Двое жителей Ингушетии задержаны за нападение на правоохранителя

Собеседник издания отметил, что на стационарном посту ДПС, расположенном при въезде в город Магас, полицейский остановил автомобиль BMW без номерных знаков и с затонированными стеклами.

В ходе проверки документов, водитель и пассажир иномарки напали на офицера полиции и нанесли ему побои. В результате слаженных действий коллег пострадавшего правонарушители были задержаны в порядке ст. 91 УПК России.

Все материалы по данному факту переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.