Инцидент

Двое жителей Ингушетии задержаны за нападение на правоохранителя

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Два человека задержаны в Магасе за нападение на сотрудника управления ГИБДД по региону, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

Собеседник издания отметил, что на стационарном посту ДПС, расположенном при въезде в город Магас, полицейский остановил автомобиль BMW без номерных знаков и с затонированными стеклами.

В ходе проверки документов, водитель и пассажир иномарки напали на офицера полиции и нанесли ему побои. В результате слаженных действий коллег пострадавшего правонарушители были задержаны в порядке ст. 91 УПК России.

Все материалы по данному факту переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.

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