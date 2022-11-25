Единороссы Ингушетии поддерживают организацию новогодних праздников для детей участников СВО

«В условиях проведения СВО традиционные праздничные форматы новогодних активностей отходят на второй план. Однако важно, чтобы ни один ребенок бойца СВО, ни один ребенок в ПВР не остался без внимания. Все мы помним это предновогоднее ощущение чуда, запах мандаринов, елки. Мы приложим все усилия, чтобы подарить праздник и тем детям, которые вынуждены встречать праздники вдали от дома или от своего папы. Ведь, несмотря на происходящие события в стране и в мире, детство должно продолжаться», — отметил руководитель Ингушского регионального отделения единороссов Ибрагим Картоев, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

Новый год — праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей», — отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения «Единой России», рекомендовано пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная «Елка желаний», отметил он.

«И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», — сообщил Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.