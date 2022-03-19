Единороссы Ингушетии продолжают сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНР

«Это помощь людям, которые ради спасения своих жизней, были вынуждены покинуть свои дома. Мы знаем, что среди них много детей, пожилых людей и инвалидов. Наша задача сделать все возможное, чтобы их пребывание на территории России оказалось комфортным», — сказал руководитель фракции «ЕР» в Народном собрании республики Магомет Алисханов.

Напомним, что регион в числе первых направил помощь для жителей ЛДНР. ИРО партии «Единая Россия» отправило около 30 тонн гуманитарной помощи. Это яблоки местного производства («Сад-Гигант Ингушетия»), родниковая бутилированной водой «Обанхи», средства личной гигиены, бытовая химия, постельное белье, матрацы, подушки, одежда для детей и взрослых. А также пиломатериалы, рубероидные рулоны, шифер и ящики гвоздей для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Отметим, что «Единая Россия» с первых дней спецоперации заботится о беженцах из ДНР и ЛНР. На Донбассе уже несколько раз с гуманитарной миссией побывал председатель Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС партия отправила в ЛДНР в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и так далее. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. По подсчетам МЧС партия за прошедший период помогла собрать до 60% всех гуманитарных грузов.

Ранее 1300 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже были распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно.

В ПВР в регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской Роты». Всего в помощи беженцам задействовано около 4 тысяч волонтеров.

Также партия отправила три бригады врачей-добровольцев, в их числе и депутаты Госдумы, и передала две партии медикаментов. Прорабатывается вопрос организации бесперебойных поставок лекарств.