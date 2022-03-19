Гуманитарная помощь

Единороссы Ингушетии продолжают сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНР

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Единороссами Ингушетии продолжается сбор гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это помощь людям, которые ради спасения своих жизней, были вынуждены покинуть свои дома. Мы знаем, что среди них много детей, пожилых людей и инвалидов. Наша задача сделать все возможное, чтобы их пребывание на территории России оказалось комфортным», — сказал руководитель фракции «ЕР» в Народном собрании республики Магомет Алисханов.

Напомним, что регион в числе первых направил помощь для жителей ЛДНР. ИРО партии «Единая Россия» отправило около 30 тонн гуманитарной помощи. Это яблоки местного производства («Сад-Гигант Ингушетия»), родниковая бутилированной водой «Обанхи», средства личной гигиены, бытовая химия, постельное белье, матрацы, подушки, одежда для детей и взрослых. А также пиломатериалы, рубероидные рулоны, шифер и ящики гвоздей для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Отметим, что «Единая Россия» с первых дней спецоперации заботится о беженцах из ДНР и ЛНР. На Донбассе уже несколько раз с гуманитарной миссией побывал председатель Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС партия отправила в ЛДНР в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и так далее. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии. По подсчетам МЧС партия за прошедший период помогла собрать до 60% всех гуманитарных грузов.

Ранее 1300 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже были распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно.

В ПВР в регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской Роты». Всего в помощи беженцам задействовано около 4 тысяч волонтеров.

Также партия отправила три бригады врачей-добровольцев, в их числе и депутаты Госдумы, и передала две партии медикаментов. Прорабатывается вопрос организации бесперебойных поставок лекарств.

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