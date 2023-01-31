Энергетики добились роста платежей в Ингушетии почти на 12 % в 2022 году

По данным предприятия, уровень оплат, произведенных потребителями региона в отчетном периоде, составил 65,6 % или 1,6 млрд рублей. Это на 11,6 % больше в сравнении с аналогичным показателем 2021 года. В денежном выражении платежи увеличились на 222 млн рублей.

Значительное улучшение показателей энергетики отмечают в группе «Юридические лица» — более 688,4 млн рублей, что выше уровня расчетов в 2021 году на 124,4 млн рублей. В процентном соотношении рост составил 33 пункта.

Потребители из категории «Республиканский бюджет» не только в полном объеме оплатили потребленную в 2022 году электроэнергию, но и существенно снизили свою дебиторскую задолженность прошлых периодов (уровень оплаты — 124 %). Позитивная тенденция отмечена также в работе с «Местным бюджетом» — динамика по группе составила 13 %. Это стало возможным благодаря системной совместной работе с органами власти региона.

Население рассчиталось за 65 % использованного энергоресурса, улучшив платежную дисциплину на 3 %.

По-прежнему остро стоит вопрос с исполнением договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Но, несмотря на критично низкий уровень расчетов «коммунальщиков» (2,7 %), он все же немного превышает данные 2021 года — на 0,4 %.

Добиться положительных результатов в работе энергетикам удалось благодаря активной информационно-разъяснительной работе с потребителями и систематическому адресному взаимодействию с должниками.

«Специалисты в течение года провели большой объем работы, направленный на обеспечение платежной дисциплины: адресную информационно-разъяснительную работу, тесное взаимодействие с администрациями местных органов самоуправления, подготовку документов на неплательщиков для судебного производства и заявок на ограничение электроэнергии должников. Безусловно, еще остаются серьезные проблемные вопросы с отдельными группами потребителей. Но мы продолжим работать. Наша главная задача в текущем году — максимально снизить дебиторскую задолженность, обеспечив финансовую устойчивость регионального гарантирующего поставщика», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, общая сумма долга за электроэнергию в республике на конец 2022 года составила 6,3 млрд рублей. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.