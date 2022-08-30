Гранты

Фермеры Ингушетии получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм

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Фермеры Ингушетии получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм согласно государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».

Как сообщили в Минсельхозе республики, в текущем году было подано 110 заявок, из которых 55 участников получили гранты на развитие своих семейных ферм. На эти цели выделено 53 миллиона рублей.

Напомним, в хозяйствах республики всех категорий в январе-июле увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,9% (70 298 голов).

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