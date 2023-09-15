Фонд «Сафмар» приобрел для перинатального центра Ингушетии реанимобиль за 16 млн рублей
Благотворительный фонд «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева передал перинатальному центру Ингушетии высококачественный реанимобиль для перевозки тяжелобольных новорожденных детей.
«Подарок играет огромное значение в спасении маленьких пациентов. Его появление позволит улучшить сервис неотложной помощи. Ведь перевозка пациентов представляет определенную угрозу и автомобиль должен быть высокого качества во избежание любых рисков, — отметили в пресс-службе фонда.
Там напомнили, что старый реанимобиль для перинатального центра приобрели в 2017 году. Для оказания высококачественной помощи его оснащение было недостаточным, оборудование значительно износились за пять лет. О необходимости замены узнал Глава Ингушетии при посещении учреждения еще в начале года. Тогда коллектив озвучил свои пожелания и поделился испытываемыми сложностями.
Решение вопроса не заставило себя долго ждать. Махмуд-Али Калиматов обратился к меценату Микаилу Гуцериеву. Вскоре представители благотворительного фонда «Сафмар» связались с руководством перинатального центра и выразили готовность помочь.
«При выборе автомобиля учтены все пожелания реаниматологов. Медики хотели именно реанимобиль марки «Форд», он надежный и мягкий. И попросили изменить комплектацию машину, дополнить необходимым оборудованием. Стоимость машины — более 16 млн рублей. Главным преимуществом его считают кювез для перевозки новорожденных», — сказали в пресс-службе.
Также в реанимобиле установлен аппарат ИВЛ, который позволяет соблюдать все требования по режимам, подбирать максимально комфортные параметры вентиляции.
Благодарность Главе Ингушетии и основателю фонда Микаилу Гуцериеву выразили коллектив центра. Специалисты отметили, что приобретенная спецмашина представляет большую ценность не только для них, но и для всего народа.
Это далеко не единственный случай помощи республике. В частности, благодаря фонду «Сафмар» закуплен первый амбулифт для аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова, стоимостью 15 млн рублей. В этом оборудовании воздушная авиагавань нуждалась со дня открытия, поскольку испытывала большие проблемы в перевозке людей с ОВЗ.
На территории региона Микаил Гуцериев сегодня реализует различные проекты. Благодаря его участию началась масштабная реконструкция башенных комплексов в горной части республики, ведется капремонт в ряде социально важных объектов. Продолжается реконструкция нескольких десятков мусульманских и христианских кладбищ. Реализуются инвестпроекты, также планируется открыть в Магасе ИТ-Академию.