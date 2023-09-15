Фонд «Сафмар» приобрел для перинатального центра Ингушетии реанимобиль за 16 млн рублей

«Подарок играет огромное значение в спасении маленьких пациентов. Его появление позволит улучшить сервис неотложной помощи. Ведь перевозка пациентов представляет определенную угрозу и автомобиль должен быть высокого качества во избежание любых рисков, — отметили в пресс-службе фонда.

Там напомнили, что старый реанимобиль для перинатального центра приобрели в 2017 году. Для оказания высококачественной помощи его оснащение было недостаточным, оборудование значительно износились за пять лет. О необходимости замены узнал Глава Ингушетии при посещении учреждения еще в начале года. Тогда коллектив озвучил свои пожелания и поделился испытываемыми сложностями.

Решение вопроса не заставило себя долго ждать. Махмуд-Али Калиматов обратился к меценату Микаилу Гуцериеву. Вскоре представители благотворительного фонда «Сафмар» связались с руководством перинатального центра и выразили готовность помочь.

«При выборе автомобиля учтены все пожелания реаниматологов. Медики хотели именно реанимобиль марки «Форд», он надежный и мягкий. И попросили изменить комплектацию машину, дополнить необходимым оборудованием. Стоимость машины — более 16 млн рублей. Главным преимуществом его считают кювез для перевозки новорожденных», — сказали в пресс-службе.

Также в реанимобиле установлен аппарат ИВЛ, который позволяет соблюдать все требования по режимам, подбирать максимально комфортные параметры вентиляции.

Благодарность Главе Ингушетии и основателю фонда Микаилу Гуцериеву выразили коллектив центра. Специалисты отметили, что приобретенная спецмашина представляет большую ценность не только для них, но и для всего народа.

Это далеко не единственный случай помощи республике. В частности, благодаря фонду «Сафмар» закуплен первый амбулифт для аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова, стоимостью 15 млн рублей. В этом оборудовании воздушная авиагавань нуждалась со дня открытия, поскольку испытывала большие проблемы в перевозке людей с ОВЗ.

На территории региона Микаил Гуцериев сегодня реализует различные проекты. Благодаря его участию началась масштабная реконструкция башенных комплексов в горной части республики, ведется капремонт в ряде социально важных объектов. Продолжается реконструкция нескольких десятков мусульманских и христианских кладбищ. Реализуются инвестпроекты, также планируется открыть в Магасе ИТ-Академию.