Глава Ингушетии дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний»

«Это очень добрая и трогательная традиция. Главная ее особенность — подарить тепло и внимание детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и нуждаются в нашем участии и заботе», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года по инициативе главы государства Владимира Путина. В роли добрых волшебников выступают руководители всех уровней власти, представители общественности, бизнеса.

Акция направлена на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Присоединиться к «Елке желаний» и исполнить чью-то мечту может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте проекта елкажеланий. рф.