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Глава Ингушетии дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний»

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Махмуд-Али Калиматов дал старт благотворительной акции «Елка желаний». На совещании с членами республиканского правительства, руководителями муниципалитетов он объявил, что волшебство, ставшее уже традиционным, пройдет в республике и в этом году.  В роли благотворителя может выстиупить каждый из них.

«Это очень добрая и трогательная традиция. Главная ее особенность — подарить тепло и внимание детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и нуждаются в нашем участии и заботе», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года по инициативе главы государства Владимира Путина. В роли добрых волшебников выступают руководители всех уровней власти, представители общественности, бизнеса.

Акция направлена на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Присоединиться к «Елке желаний» и исполнить чью-то мечту может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте проекта елкажеланий. рф.

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