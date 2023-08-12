Глава Ингушетии обратил внимание религиозных деятелей на борьбу с наркоманией

В своем Телеграм-канале руководитель субъекта сообщил, что встретился с религиозными деятелями во главе с руководителем республиканского комитета по хаджу Мусой Дудурговым, а также главой министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Вахой Бековым.

«Второй год подряд отправляем паломников из Ингушетии и других регионов прямыми рейсами из аэропорта «Магас» в Саудовскую Аравию. Люди благодарят за создание этого удобства, позволяющего сократить время в дороге. Все организационные вопросы решались оперативно, паломники были довольны поездкой. Серьезных нештатных ситуаций ни у кого не возникало. Все время был на связи и получал информацию из первых рук. Хочу поблагодарить за проделанную работу Мусу Дудургова, Ваху Бекова и наших имамов», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Также, по его словам, на встрече обсуждалась «острая ситуация, связанную с растущим количеством молодых людей, употребляющих наркотические и психотропные вещества, ВИЧ-инфицированных».

«Правоохранители и власти пытаются справиться с этой напастью. Ведь это наша молодежь, молодые парни, за которыми будущее народа. Религиозные деятели всегда пользовались у нас авторитетом. И я бы очень хотел, чтобы во время своих проповедей они больше рассказывали прихожанам о вреде наркотиков. Готов поддержать любые предложения, которые помогут нам бороться с этим злом», — подчеркнул Глава.

Он напомнил, что ранее озвучивал свою инициативу по предоставлению справок стороной жениха перед женитьбой об отсутствии наркотической зависимости и ВИЧ. «Меня уже многие имамы и общественность поддержали. За выдачей справок и их подлинностью будем строго следить», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его мнению, еще один волнующий вопрос — создание общественной организации по религиозным вопросам.

«Благодаря участию представителей духовенства удается регулировать многие сложные вопросы. Но нам нужен официальный орган, который на законном основании занимался бы решением общественных вопросов. В него должны входить авторитетные и не политизированные представители всех действующих в Ингушетии религиозных течений, чтобы никого не ущемлять. Перед ними как основная должна ставиться задача по объединению людей. Необходимо подумать над этим предложением, обсудить его со всеми имамами и прийти к определенному решению», — добавил Глава республики.