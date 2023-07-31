Глава Ингушетии отметил вклад фонда «Сафмар» в реконструкцию социальных объектов

В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии отметили, что работы в интернате, который с недавнего времени носит название «Забота», начали со спального корпуса. В отремонтированном несколько лет назад здании не было условий необходимых для детей, поэтому новоселье так и не отметили. За время, что пустовало, оно пришло в непригодность, облезла штукатурка и краска, везде была плесень и сырость. Помимо этого, отсутствовали соответствующие нормам санузлы, пандусы раковины и ряд медицинских помещений.

Ранее Микаил Гуцериев лично посетил учреждение и принял решение о выделении денежных средств, в рамках договоренности с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

«Сейчас стоит острая необходимость капремонта гимназии «Марем». Наблюдаются проблемы по части отопления, в помещениях присутствует сырость, а также возникают трудности в работе канализационной системы. Материальную ответственность за проведение ремонтных работ взял на себя фонд «Сафмар». На данный момент капремонт уже ведется. Также Микаил Гуцериев выезжал в интернат для детей в сельское поселение Троицкое, там предстоит провести много работ. Этот объект фонд тоже взял под свою ответственность», — напомнил руководитель субъекта, отметив, что «Сафмар» вносит «важнейший вклад в реконструкцию социальных объектов».

В доме-интернате помимо внутренних работ ведется благоустройство прилегающей территории: проведен демонтаж брусчатки, старых бордюрных камней и дорожного покрытия. Также планируется заменить мебель, постельное белье, кухонные принадлежности для пищеблока. Кроме того, предусмотрены ремонтные работы и на нескольких объектах жизнеобеспечения дома-интерната.

Сегодня здесь живут и получают терапию около 20 человек. Многие из них нуждаются в особом уходе, осуществлять который в существующих условиях было невозможно.