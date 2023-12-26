Глава Ингушетии поддержал предложение Президента России о возрождении института наставничества

Руководитель субъекта поддержал ранее озвученное предложение главы государства о необходимости возрождения института наставничества, при этом здесь не должно быть формализма.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что этой установкой руководствовались власти республики, планируя мероприятия прошедшего Года педагога и наставника.

Он напомнил, что в Ингушетии прошла конференция «Педагогические идеи прошлого, не утратившие актуальность в современной педагогике» на основе деятельности выдающихся учителей Макаренко и Ушинского.

Не было оставлено без внимания важная составляющая образовательного процесса — изучение родного языка и литературы.

В течение года лучшие преподаватели школ приняли участие в региональных этапах таких Всероссийских конкурсов, как «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года», «Шаг навстречу», «Педагогический дебют», «Воспитать человека» и других.

«Кроме того, проведены 11 республиканских конкурсов, а также мастер-классы для педагогов дополнительного образования. Хочу отметить, что все запланированные мероприятия в 2023 году мы реализовали. Лучших учителей поощрил премиями и наградами, они это заслужили», — добавил Глава республики.