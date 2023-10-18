АПК

Глава Ингушетии посетил сельхозпредприятия и заявил о необходимости поддержки АПК

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что сельское хозяйство в республике показывает отличные результаты. Об этом он заявил после посещения ГУП «Нестеровское», складов по обработке и подготовке семян, также КФХ «Хашагульгов».

«Мы уже третий год собираем урожай, причем показатели довольно высокие — около 280 тыс. тонн. Для нас это значимые цифры. Сельское хозяйство является одним из наших приоритетных направлений, в которые необходимо стабильно вкладываться. Это та отрасль, которая стратегически обеспечивает продуктовую безопасность региона», — отметил руководитель субъекта.

Говоря о картофеле, он напомнил, что республика не просто полностью обеспечена им, но и продает его соседним регионам. В 2022-м, в частности, собрано 47 тыс. тонн, в этом году ожидается еще больший урожай.

«Обсудили с министром сельского хозяйства и продовольствия Магамедом Гагиевым элитные семена, которые позволяют сеять меньше, но собирать больше. Нацелены на то, чтобы 90% земель засеивалось такими семенами. Чтобы добиться этого, предложил на полученную прибыль закупать именно их. Это позволит повысить урожайность на 10-15%», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Также Глава считает важным чаще проводить ярмарки в республике. «Это хорошая возможность для жителей приобрести свежую и качественную продукцию. Скоро будем проводить ярмарку «Дошо Гуйре», приуроченную к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и 30-летию со дня образования Минсельхоза республики», — цитирует руководителя региона его пресс-служба.

Ранее, как информировала «Ингушетия», руководитель Минсельхоза рассказал Махмуд-Али Калиматову, что сельхозпроизводители собрали 23,1 тыс. тонн картофеля, что на 3,1% превышает показатель 2022 года. Уборочная кампания в хозяйствах продолжается, план сбора этой культуры на текущий год составляет 58,7 тыс. тонн.

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