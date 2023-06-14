Глава Ингушетии проводил очередную группу паломников в хадж

Руководитель субъекта пообщался с паломниками и поинтересовался у них, довольны ли они созданными в аэропорту условиями и есть ли какие-либо нарекания и пожелания. Также он попросил помолиться в святых местах и попросить у Всевышнего единства народа Ингушетии и мира в регионе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Для меня очень важно, чтобы люди в нашей республике жили в мире и согласии, чтобы стали добрее друг к другу, вместе с нами развивали Ингушетию. Если мы будем сплоченными, то мы сможем всего добиться и достичь больших результатов. Я желаю вам хорошей дороги, пусть Всевышний облегчит ваш путь и вернет вас всех домой невредимыми и просветленными», — пожелал Махмуд-Али Калиматов.

Ранее в своем Телеграм-канале руководитель субъекта напомнил, что среди паломников, вылетающих из Ингушетии, есть представители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Дагестана.

«Ежедневно получаю информацию о ходе отправки и прибытия паломников в место назначения. Самое главное, что люди довольны организационными мероприятиями. Поручил ответственным за организацию святой миссии лицам оперативно решать любые возникающие вопросы и пожелания людей, отправляющихся в Хадж. Надеюсь, что все у них будет хорошо, все будут в здравии и смогут полноценно выполнить свой паломнический долг», — отметил Глава региона.

Он подчеркнул, что власти республики провели большую работу, чтобы максимально облегчить людям поездку в святые места.

«Помогать паломникам совершать хадж на достойном уровне — это наша обязанность. Полученный нашим аэропортом ранее статус международного упростил нам эту задачу», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Он осмотрел пункты пропуска, пообщался с сотрудниками таможенного контроля и посетил медицинский пункт. Глава республики выразил удовлетворение тем, что сотрудники аэропорта хорошо выполняют свои обязанности и обеспечивают комфортный и безопасный процесс вылета для всех пассажиров.

Напомним, всего из аэропорта «Магас» будет совершено 14 авиарейсов, последний запланирован на 19 июня. Квота на хадж для Ингушетии составляет 1,3 тыс. мест.

Время в полете составит в общей сложности 4 часа. Каждую группу в хадже будет сопровождать религиозные деятели, владеющие арабским языком и знающие все канонические тонкости религиозных обрядов.

По данным министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, для паломников подготовлены гостиницы в радиусе до 3 км от Масджид аль-Харам (Запретной мечети) в Мекке и 200-300 метров от мечети Масджид аль-Набави в Медине.