Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий, написал в своем Телеграм-канале Бекхан Барахоев, представляющий Ингушетию в парламенте страны.

По его словам, данный закон обеспечит надежное и бесперебойное получение пенсий по всей России и предотвратит случаи мошенничества. Согласно изменениям, доставку пенсий наличными будут осуществлять только организации федеральной почтовой связи на дому или в своей кассе.

В настоящее время право на доставку пенсий имеют также частные компании, которые работают в основном в городах и довольно-таки часто нарушают свои обязательства. При этом наиболее затратную доставку пенсий в отдаленные села выполняет «Почта России».

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