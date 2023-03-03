Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий

По его словам, данный закон обеспечит надежное и бесперебойное получение пенсий по всей России и предотвратит случаи мошенничества. Согласно изменениям, доставку пенсий наличными будут осуществлять только организации федеральной почтовой связи на дому или в своей кассе.

В настоящее время право на доставку пенсий имеют также частные компании, которые работают в основном в городах и довольно-таки часто нарушают свои обязательства. При этом наиболее затратную доставку пенсий в отдаленные села выполняет «Почта России».