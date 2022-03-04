Госдумой принят законопроект о введении уголовной ответственности за дезинформацию о действиях ВС России

В Уголовном кодексе появится статья 207.3 «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом, если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет, отмечает ТАСС.

Госдума также ввела административную ответственность за дискредитацию ВС России.

Как отметил в ходе заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, принятые законы нужны, «чтобы информация для граждан доходила объективная, для того, чтобы защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».

Кроме того, Госдума единогласно приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, в том числе предусматривающий уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц».