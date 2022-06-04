30 лет Ингушетии

Губернатор Ставрополья поздравил жителей Ингушетии с юбилеем республики

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики.

«Родина, которую мы любим, для каждого человека начинается с родных мест, тепла домашнего очага, возможности трудиться и растить детей, создавать лучшее будущее. Жители Ингушетии — мужественные, сильные, гостеприимные люди — бережно хранят наследие предков, а общественное согласие и единство служат основой достижения новых целей. От души поздравляю главу Махмуд-Али Макшариповича Калиматова и жителей Республики с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, отличного настроения и новых успехов», — написал губернатор Ставрополья в Telegram-канале.

Глава региона также выразил уверенность, что и в дальнейшем Ингушетию и Ставрополье будут объединять дружба и добрососедство, уважение к общему дому — Северному Кавказу — и желание служить России.

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