Художник Хож-Ахмед Имагожев подарил ингушскому музею ИЗО картину «Древний Магас»

Встреча мастера живописного и графического искусства с главным хранителем музея Мадиной Хамхоевой состоялась в преддверии открытия выставки «Дары музею».

«Хож-Ахмед Имагожев, будучи также этнографом, является автором научных публикаций по этнографии ингушского народа. В его творческой коллекции около 300 живописных работ и графики, в том числе на темы древней истории ингушского народа. Он один из немногих отечественных художников, чье творчество имеет ярко выраженную историческую направленность», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков и от имени коллектива поблагодарил художника за пополнение фондов музея.