Художник Хож-Ахмед Имагожев подарил ингушскому музею ИЗО картину «Древний Магас»

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Народный художник Ингушетии, член Союза художников России, преподаватель детской художественной школы города Назрани Хож-Ахмед Имагожев передал в дар Государственному музею изобразительных искусств республики свое графическое произведение «Древний Магас», сообщила пресс-служба учреждения.

Встреча мастера живописного и графического искусства с главным хранителем музея Мадиной Хамхоевой состоялась в преддверии открытия выставки «Дары музею».

«Хож-Ахмед Имагожев, будучи также этнографом, является автором научных публикаций по этнографии ингушского народа. В его творческой коллекции около 300 живописных работ и графики, в том числе на темы древней истории ингушского народа. Он один из немногих отечественных художников, чье творчество имеет ярко выраженную историческую направленность», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков и от имени коллектива поблагодарил художника за пополнение фондов музея.

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