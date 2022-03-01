Илез Гайтов стал призером первенства страны по вольной борьбе среди глухих

Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе клуба. По словам собеседника, атлет выступал в категории до 82 кг.

Тренируется спортсмен на базе спецшколы города Сунжа под руководством Тимура и Тагира Нальгиевых.

Отметим, что первенство России по спорту глухих (вольная борьба) среди юниоров 18-20 лет проходило во Владимире на днях.