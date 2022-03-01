Илез Гайтов стал призером первенства страны по вольной борьбе среди глухих
Борец вольного стиля из Ингушетии Илез Гайтов, представляющий спортивный клуб «Чингиз» завоевал бронзовую награду первенства России по спорту глухих.
Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе клуба. По словам собеседника, атлет выступал в категории до 82 кг.
Тренируется спортсмен на базе спецшколы города Сунжа под руководством Тимура и Тагира Нальгиевых.
Отметим, что первенство России по спорту глухих (вольная борьба) среди юниоров 18-20 лет проходило во Владимире на днях.