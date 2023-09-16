Индекс потребительских цен в августе в Ингушетии составил около 100%
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в августе по отношению к июлю текущего года составил 99,84%, сообщает Северо-Кавказстат.
На продовольственные товары индекс снизился на 0,9%, а на непродовольственные увеличился — на 0,8%. На услуги оказываемых населению, индекс также увеличился на 0,2%.
В августе этого года по отношению к декабрю 2022-го индекс потребительских цен составил 102,8%, в том числе: на продовольственные товары — 102,7%, непродовольственные — 103,7% и услуги — 101,7%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике в конце августа составила в расчете на месяц 5817,92 руб. и снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9%.