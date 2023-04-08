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Инфекционное отделение на 60 коек ДРКБ в Ингушетии сдадут в конце года

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Инфекционное отделение на 60 коек в Ингушетии сдадут в конце этого года. Объект стоимостью 480 млн рублей возводится на территории детской республиканской клинической больницы в Назрани.

Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Сластенин, принимая участие в совещании в режиме видеосвязи под руководством заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой.

По его словам, общая площадь четырехэтажного корпуса составляет 4054, 96 кв. м. Он будет оснащен операционной, кабинетами лучевой и функциональной диагностики, лифтами и другими функциональными помещениями.

«Здание у нас построено, завершены земляные, гидроизоляционные и монолитные работы, установлены оконные блоки, завершена кровля. Сейчас мы корректируем проектно-сметную документацию для оснащения здания всеми необходимыми системами обеспечения с учетом создания бактериологической лаборатории», — отметил Сластенин.

Заместитель министра строительства региона Муса Илиев при этом заметил, что предусмотренных в действующем контракте средств для оборудования, недостаточно.

«В ходе корректировки документации мы выявили необходимость дооснащения отделения для полноценного оказания медицинских услуг. После завершения этой работы и проведения государственной экспертизы будет определен точный перечень нужного оборудования», — пояснил он, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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