Ресурсный центр добровольчества Ингушетии принял представителя «Добро. рф»

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе центра, ключевым событием визита стала стратегическая сессия, объединившая руководителей волонтёрских организаций, лидеров общественных движений и активных добровольцев региона. Участники презентовали свои лучшие практики, а федеральный эксперт высоко оценил масштаб проделанной работы и потенциал местного добровольческого сообщества.

В центре обсуждения оказались три основных направления: стратегическое планирование на ближайший год, анализ текущей системы взаимодействия с органами власти и использование инструментов «Добро. рф» для масштабирования региональных инициатив, а также развитие Добро. Центров — повышение качества работы существующих точек притяжения волонтёров и создание новых в муниципалитетах.

Как отметил собеседник, прямой диалог с представителем Ассоциации позволил активистам получить ценные рекомендации и новые инструменты для реализации социальных идей. Визит Кирилла Богданова подтвердил, что добровольческое движение Ингушетии активно интегрируется в федеральную повестку, а работа Ресурсного центра выходит на новый качественный уровень.