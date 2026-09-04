В Ингушетии подвели итоги работы «Движения Первых» за летний период

«Главными площадками летней программы стали детско-юношеский оздоровительный комплекс «Оаздик» и центр военно-патриотического воспитания «Молодой патриот». Здесь прошли профильные смены «Движения Первых», которые в этом году вышли за рамки республиканского формата — совместно с местными школьниками в одной из смен участвовали 26 активистов из Липецкой области. Для гостей организовали знакомство с историей и культурой края, а также провели отдельное мероприятие, посвящённое первому Герою Российской Федерации Суламбеку Осканову», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы администрации Главы и правительства.

В конце августа на базе спортивно-тренировочного комплекса «Мужичи» состоялся региональный слёт волонтёрских отрядов «Добро с Первыми», где образовательную программу совместили с практикой. К подготовке слёта привлекли Детскую дирекцию — активисты вместе со взрослыми участвовали в организации, сами отвечали за часть программы и предлагали решения.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что в работе с детьми ключевое значение имеет не количество мероприятий, а их содержательность и вовлечённость ребят. Он также добавил, что сегодня «Движение Первых» объединяет более 51 тысячи активных школьников и студентов республики, рядом с ними работают свыше 6,7 тысячи наставников, а с начала года к движению присоединились ещё более 6 тысяч ребят.

«Это большая и ответственная работа, которая требует постоянного внимания к тому, чем живут и интересуются дети. Важно не просто предлагать им готовую программу, а слышать их идеи, учитывать запросы и давать возможность самим участвовать в ее формировании. Интересы ребят меняются, появляются новые увлечения и инициативы, и наша задача — своевременно адаптировать под них проекты Движения, чтобы каждый мог найти здесь возможности для развития и проявить себя», — прокомментировал руководитель субъекта.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», организованная «Движением Первых» совместно с «Юнармией», в этом году охватила в Ингушетии более 15 тыс. человек. Команда школы номер 12 села Инарки представила республику на окружных соревнованиях в Ставрополе и заняла четвёртое общекомандное место в средней возрастной категории, а в финале в Волгограде выступила сборная Ингушетии, большинство участников которой — учащиеся девятнадцатой школы Назрани.

Кроме того, в начале лета активисты Движения стали соорганизаторами Дня молодёжи в Магасе, подготовив программу, охватившую все 12 направлений работы «Первых».

С завершением каникул работа продолжается — до конца года запланированы новые мероприятия и программы по образовательным, спортивным, патриотическим и добровольческим тематикам.