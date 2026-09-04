В Кантышево Ингушетии оказали поддержку семье погибшего участника СВО

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции поддержки, в мероприятии приняли участие и. о. главы Назрановского муниципального района Мухарбек Аушев, председатель районного Совета депутатов Идрис Экажев, его заместитель Джабраил Шанхоев, начальник районного финансового управления Тимур Мержоев, а также главы сельских поселений.

Отмечается, что гости выразили родным и близким Адама Исаевича искренние соболезнования, слова поддержки и признательность за его мужество и самоотверженность.

Адам Султыгов с честью выполнил свой воинский долг, защищая Родину. Его подвиг и память о нём навсегда останутся в сердцах родных, земляков и всех, кто его знал.

Напомним, визит чиновников состоялся в рамках работы по оказанию внимания и необходимой поддержки семьям погибших участников специальной военной операции.