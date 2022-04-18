Ингушетии дополнительно выделят более 3 млрд рублей в рамках нацпроекта «Образование»

Об этом на расширенном заседании правительства под руководством премьер-министра Владимира Сластенина начальник регионального управления организации проектной деятельности Бекхан Мальсагов.

По его данным, в этом году Ингушетия принимает участие в реализации 40 проектов, а общий объем финансовых средств, выделенных на основании соглашений, подписанных между правительством субъекта и федеральными министерствами, составляет 8 млрд 896 млн рублей, в том числе 433 млн рублей из республиканского бюджета.

По плану контрактации субъект идет по графику. Из указанного количества законтрактовано 6 млрд 505 млн рублей или 73%.

Муниципалитетами в полном объеме завершена работа по заключению контрактов в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда».

«Все средства должны быть освоены на 100%. Мы должны работать на опережение, чтобы не возникало сложностей и задержек», — подчеркнул Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.