Гуманитарная помощь

Ингушетия отправит гуманитарный груз в Токмакский район Запорожской области

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В рамках шефской помощи в ближайшие дни в Токмакский район Запорожской области от республики отправится первый гуманитарный груз — фура с 4,5 тоннами детской смеси, производимой на ингушском комбинате детского питания «Магас», сообщил в своем-Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, это 6 разновидностей полезных для детей каш с содержанием витаминов и отсутствием консервантов, ГМО и пальмового масла. Гуманитарный груз также доукомплектуем пятилитровыми емкостями с горной питьевой водой.

«Помощь формируем исходя из пожеланий местной администрации. Отправим то, чего больше всего не хватает для здорового будущего пострадавших населенных пунктов», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Следующим шагом в оказании помощи Токмакскому району станет оснащение образовательных учреждений учебниками. К началу учебного года направим более 8 тыс. экземпляров учебно-методической и художественной литературы», — добавил Глава.

Помощь из республики поступит в 4 дошкольные организации, расположенные в городах Токмак и Молочанск, селах Запорожье и Лагидное, а также в Токмакский механический многопрофильный колледж. Образовательные организации оснастят символикой, школьной мебелью, предметными кабинетами, спортивным оборудованием, оборудованием для столовых и медкабинетов, оргтехникой.

Напомним, что в мае ткущего года, по поручению руководителя субъекта, в Токмакском районе побывала делегация из Ингушетии, которую возглавил руководитель администрации Главы и правительства республики Джамбулат Оздоев.

Гости ознакомились с обстановкой в подшефном Токмакском районе. Также Джамбулат Оздоев встретился с ингушскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

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