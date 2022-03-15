Флешмоб

Ингушетия передала эстафету флешмоба «Россия_Мы» Санкт-Петербургу

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Ингушетия приняла участие в танцевальном флешмобе в поддержку российских военных «Россия_Мы». Республика приняла эстафету от Кабардино-Балкарии, сообщили в центре управления регионом.

Танцевальный ролик подготовил Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас».

«Сейчас очень сложный период для всей страны в целом, и всем нам как никогда необходима поддержка, а ребята, участвующие в спецоперации на Украине, нуждаются в ней еще больше, так как они находятся на передовой и защищают нашу свободу и наши границы», — отметили артисты ансамбля, которые передали эстафету Санкт-Петербургу и Башкортостану.

Отметим, что всероссийская акция #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области. В ней успели принять участие более 30 регионов страны. Флешмоб призван показать, что многонациональный народ страны един и поддерживает российскую армию.

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