Ингушетия примет первый авиарейс из Тюмени 9 сентября

Прямые рейсы из Тюмени в Астрахань будут вылетать с 6 сентября по вторникам, а в Магас — с 9 сентября по пятницам.

Отмечается, что вылеты в Астрахань из Тюмени по вторникам намечены на 07:45, а прилет — в 08:45 (местное время указано для каждого аэропорта).

Самолеты из Астрахани с пассажирами из Тюмени будет вылетать по пятницам в 06:50 и садиться в Магасе в 08.25, вылет из Магаса — в 09:50, прилет в Тюмень — в 15:10, вылет в Астрахань — в 16:10.