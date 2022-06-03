Авиасообщение

Ингушетия примет первый из регулярных авиарейсов «Самара — Магас — Самара»

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В аэропорту «Магас» в городе Сунжа Ингушетии 3 июня приземлится первый самолет из Самары в рамках двустороннего регулярного авиасообщения, сообщили газете «Ингушетия» в аэропорту.

«Первый самолет регулярного авиарейса из Самары в Ингушетию приземлится в аэропорту «Магас» 3 июня, предположительно в 16:30 мск», — сказал собеседник.

Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из Магаса в 17:15 (время местное). График выбран так, чтобы он позволял и бизнес-сообществу, и туристам оптимально осуществить собственную логистику. Стоимость билетов — от 3 469 рублей.

Ранее также сообщалось, что власти Ингушетии намерены в 2022 году открыть 10 новых авиарейсов, которые, в частности, будут совершаться в Нижневартовск, Сочи, Тюмень и Ростов-на-Дону.

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