Ингушетия принимает участие в конкурсе лучших региональных практик «Регион добрых дел»

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Комитет по делам молодежи Ингушетии прошел очную защиту в онлайн-формате регионального проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2023 года.

Председатель молодежного ведомства совместно с командой сотрудников и добровольцев презентовал модель развития молодежной политики в рамках регионального молодежного центра. В состав разработчиков вошли представители органа власти в сфере молодежной политики, руководители добровольческих объединений, некоммерческих организаций и сообществ региона.

«Сегодня добровольчество играет важную роль в нашем обществе. Многие добровольческие организации уже засели в каждом из нас настолько, что, даже занимая какие-либо руководящие должности, мы невольно разделяем часть волонтерской активности, так как это уже заложено. Наши волонтеры помогают решать различные проблемы и привлекают внимание органов власти к тем вопросам, которые нуждаются в решении и мотивируют людей к полезным действиям», — цитирует выступление председателя Коммолодежи Ингушетии Адама Мальсагова его пресс-служба.

Напомним, в июне текущего года организаторы конкурса объявят регионы, которые предложили наиболее эффективные способы поддержки добровольчества. Они получат денежные средства на реализацию своих предложений. Конкурс проводят Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке Ассоциации волонтерских центров.

 

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