Ингушетия просит хадж-миссию России выделить региону дополнительно 300 мест для паломников

На встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым при участии директора аэропорта «Магас» Магомеда Цурова, руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков пояснил, что такое будет возможно, если Россия получит дополнительные места за счет того, что некоторые страны не используют полностью свои квоты.

«Изначально нам была выделена в этом году полная квота, которая составляет 1,3 тыс. мест. Это произошло благодаря снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе возрастных. Мы же запрашивали для республики 1,5 тыс. мест», — сказал министр, отметив, что желающих совершить паломничество гораздо больше.

«Эту работу нельзя пускать на самотек, мы должны постараться предоставить возможность всем желающим совершить паломничество. Также необходимо максимально помогать и облегчать процедуру сбора всех необходимых документов для паломников, давать им подробные разъяснения по интересующим вопросам», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

В свою очередь, директор аэропорта «Магас» Магомед Цуров сообщил, что из Ингушетии в Саудовскую Аравию будут запущены прямые авиарейсы для паломников.

«С 9 по 18 июня 2023 года из аэропорта «Магас» в Ингушетии будут запущены прямые авиарейсы в Джидду для совершающих хадж. Обратные рейсы будут совершаться из Медины. Это стало возможным благодаря договоренности с сирийской авиакомпанией Fly Baghdad. Для совершения авиарейсов будут использованы воздушные суда Boeing 737-900. В период хаджа из Ингушетии в Джидду планируется выполнить 11 рейсов, и столько же из Медины обратно в республику, на каждом из которых будет перевозиться до 200 паломников. Таким образом, общее количество паломников, которые смогут воспользоваться прямыми авиарейсами из Ингушетии, составит около 2,2 тыс. человек», — рассказал Цуров.

Он отметил, что в настоящее время Росавиация и Министерство транспорта России подтвердили эти 11 рейсов, но по предварительной договоренности с авиакомпанией есть возможность увеличения количества рейсов, если возникнет необходимость.

«Запуск прямых авиарейсов из Ингушетии в Саудовскую Аравию для совершения хаджа — это важное событие для республики, которое позволит паломникам из Ингушетии сократить время и затраты на перелет, а также упростит процедуру получения визы и оформления всех необходимых документов. Также необходимо помнить о важности сопровождения, создания комфортных условий при передвижении паломников до вылета и по всему маршруту следования до святых мест Мекки и Медины, а также при возвращении домой», — заявил Глава республики.

Напомним, общая квота России на совершение мусульманами паломничества к святым местам в Саудовской Аравии в 2023 году составляет 25 тыс. человек. Хадж — один из пяти столпов ислама, обязательное паломничество мусульман в Мекку и Медину завершается праздником жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-Байрам, ГIурба).