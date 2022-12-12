Ингушетия сможет экстренно принять до 200 вынужденных переселенцев из Херсонской области

«В настоящее время на территории республики находятся 33 человека, из них 7 детей в возрасте до 18 лет. Все они размещены в гостинице «Асса» и обеспечены трехразовым горячим питанием. Также созданы условия для экстренного размещения до 200 вынужденных переселенцев из города Херсона и Херсонской области», — сказал Иса Татиев.

По его словам, решается также вопрос с определением детей школьного и дошкольного возраста в образовательные учреждения.

«Партия «Единая Россия» взяла на себя обязательства по их обеспечению канцелярскими принадлежностями. Была также организована встреча представителей регионального Пенсионного фонда с прибывшими гражданами пенсионного возраста для решения вопроса пенсионного обеспечения», — добавил Татиев.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратил внимание соответствующих служб на необходимость проведения санобработки в помещениях, где проживают беженцы.

«Учитывая, что гостиница «Асса» — это место, где постоянно бывают люди, необходимо провести там дезинфицирующие мероприятия, а также обеспечить вынужденных переселенцев масками и антисептиками. Если кто-то один заболеет, болезнь может легко распространиться», — заметил Глава Ингушетии.

Отметим, что власти Ингушетии и публично-правовой компании «Фонд развития территорий» заключено соглашение по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания.

В рамках данного соглашения и в соответствии будет предоставляться жилищный сертификат на приобретение жилого помещения в Ингушетии, а также предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей на человека.